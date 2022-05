Drab og flere drabsforsøg: Nu afsløres politiets mistanke i hemmeligholdt plejehjemssag

Kvinde er sigtet for et drab og tre drabsforsøg på et plejecenter i Randers, fremgår det af dokumenter fra Retten i Randers. For første gang får offentligheden nu også at vide, hvordan sagens varetægtsfængslede forholder sig til anklagerne, hun bliver mødt med. Hun nægter sig skyldig.