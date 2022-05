Hans Davidsen-Nielsen svarede på læsernes spørgsmål om spionskandalen

Venstres Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet blev ikke ophævet. Men betyder det, at han kan ånde lettet op? Hvad sker næste der efter næste valg? Får de seneste ugers begivenheder i Folketinget betydning for sagen mod FE-chefen Lars Findsen? Journalist Hans Davidsen-Nielsen, der har dækket spionskandalen de seneste to år, svarer på læsernes spørgsmål. Læs eller genlæs livechatten her.