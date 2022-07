Skal Jyllands største sø tilbage på landkortet?

I dag er det glimrende landbrugsjord, og det er ikke noget tilfælde, at Karl Eric Pedersen har taget os med til netop denne mark. Her dyrker han rapgræs, hvis frø bruges til græs til golfbaner i fugtige områder. Hvilket kan være svært at tro, når man ser på det fine, tynde græs, hvorfra skyer af pollen rejser sig, når man går i det. Rapgræs var i årtier en signaturafgrøde for Kolindsund.