Tre toppolitikere har en favoritbekymring

Et nej kan koste os muligheden for at bidrage til genopbygning af ukrainsk forsvar og gøre vores telefonvæsen og vandforsyning og patientjournaler unødvendigt sårbare, lyder advarslen i interview med forsvarsministeren samt Jakob Ellemann-Jensen (V) og Pia Olsen Dyhr (SF).