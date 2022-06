Ondt i ryggen, ingen overenskomst og ild i øjnene: Gorillas-buddet Theodor Beierholm leverer dine dagligvarer på 10 minutter, men han er vred

Gorillas lover at levere dagligvarer hurtigere, end du selv kan købe dem ind. Men udbringningstjenesten er ifølge bude, som Politiken har mødt, eksemplet på et nyt arbejdsmarked i opbrud. Hvor alt går for stærkt, og arbejdsforholdene halter. De kalder Gorillas billedet på en dansk og udenlandsk ungdom, for hvem organisering og fagbevægelsen er fjerne størrelser og levn fra fortiden. Ledelsen i Gorillas lover en forbedring af forholdene.