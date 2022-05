Livechat: »Passer det, at vi skal bruge flere penge på militæret ved et ja?«

Der er under to døgn, til valgstederne åbner, men mange vælgere er stadig i tvivl. For betyder et ja, at Danmark kommer til at være med i flere militæraktioner? Vil Danmarks sikkerhed blive truet, hvis vi siger nej? Og hvordan hænger det hele sammen med krigen i Ukraine? Politikens EU-korrespondent, Karin Axelsson, sidder klar på at svare på læsernes spørgsmål.