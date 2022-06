»Jeg sagde til mange mennesker, hvordan jeg havde det. Og der har bare ikke været et menneske, der sagde, ’nu sørger jeg for dig’«

29-årige Line Andreasen forsøgte gennem sin barndom at fortælle voksne omkring hende, at hun havde brug for hjælp. Det var først, da hun forsøgte at tage sit liv for anden gang, at hjælpen kom.