Efter køb uden udbud for milliarder: Erhvervslivet og partier vil indføre kontrol med det offentliges brug af nødregel

Den offentlige sektor køber hvert år ind for omkring 380 milliarder kroner, men kontrollen med, at udbudsreglerne efterleves, er overladt til virksomheder og medier. Skal laves om straks for skatteydernes skyld, siger erhvervsorganisationer.