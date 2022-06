»Mor, når jeg ser på dig, vil jeg bare ønske, du finder en ny mand i morgen. Når jeg ser på far, kan jeg ikke holde tanken ud«

Tidligt i Frank Holsts demensforløb traf han og hustruen Anja Aalund et valg: De flyttede fra hinanden. For at passe på deres døtre. Gennem tre år har Politiken fulgt familien tæt. Anja lever nu mellem to mænd. Hun er stadig gift med Frank, men hun er også blevet kæreste med Søren. De har alle nikket til det.