»Frygt og utryghed spreder sig og forgifter stemningen«: Usædvanlig strid i frimurerordenen når nye højder

Et historisk opgør i frimurerordenen fører nu til et krav om stormester Walter Schwartz’ afgang. Tidligere højtstående frimurere skriver i et åbent brev til ordenens højeste råd, at stormesterens ledelse er »enerådende og uforsonlig«.