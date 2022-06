Mormor knækker grædende sammen. »Kristina«, siger hun som det første: »Der er så meget, jeg skal fortælle dig ...«

Da krigen forvandlede Mariupol til et helvede, blev byen stille. I to måneder vidste Kristina Voievodina fra Randers ikke, om hendes mormor var død eller levende. Da en anonym sms tikkede ind på telefonen, blev hun nødt til at handle. For hvordan får man sin mormor hjem til Randers fra en by, der brænder?