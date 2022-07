I sine 20'ere datede Noah Gøtz fyre. I sine 30'ere sprang hun ud som lesbisk. Som 40-årig identificerer hun sig som nonbinær

Da Noah Gøtz var 30 år, sprang hun ud som lesbisk. Som 40-årig hørte hun om kønsidentiteten nonbinær, som fik noget i hende til at falde på plads. Nu er hun 43 år og forælder til en 3-årig pige, der kalder sin mor en »pigedreng«. Noah har stadig ikke alle svarene, men det behøver hun heller ikke: for dagens ungdom kæmper for mere end homoseksuelles rettigheder, sådan som det var, da Noah selv var ung.