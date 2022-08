Kæresten slog op, og vennen døde: Alfred takkede nej til drømme­jobbet for at slå sig ned i de norske fjelde

25-årige Alfred Johan Müller strøg direkte op ad karrierestigen, efter at han som nyudklækket student startede i Soundboks. Nu har han sagt ja til en deltidsstilling for at få mere frihed – og arbejdsglæde.