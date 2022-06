Espersen kalder DF »et smuldrende parti«: Messerschmidt og Kjærsgaard bærer en meget, meget stor del af ansvaret

Søren Espersen har stor forståelse for, at Kristian Thulesen Dahl ikke genopstiller for DF. Han beskylder Messerschmidt og Pia Kjærsgaard for at have ledt efter noget, de kunne kritisere Thulesen for.