Færre heksedukker ender på bålene: »Hvis man endelig skulle smide nogen på bålet, så kunne det være den fossile industri«

Heksefiguren har fået status som et feministisk modstandsikon i popkulturen, og flere mener, at det er på tide at stoppe med at putte heksedukker på bålene. Men hvornår begyndte vi egentlig at brænde heksedukker, og er det okay, at gøre i dag?