De puster sig op, råber og skriger, og efter en nedtælling løber kæderne direkte mod hinanden

Det er i ’pitten’ foran scenerne, at festen til Copenhell for alvor folder sig ud – musikken bliver fysisk, og energien får frit løb. Mosh pit. Circle pit. Wall of death. Headbanging. Crowd surfing. Det er nogle af de indforståede vilde lege, der til forveksling ligner et masseslagsmål. Politikens fotograf Jacob Ehrbahn vovede et øje og gik i pitten alle festivalens fire dage.