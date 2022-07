»Der er nogle, der begyndte at blive mere frække og at skubbe sig hen foran os. Men den går ikke helt, for vi har siddet her siden klokken 07«

Med to timer til startskuddet af Tour de France er byen klædt i gult. Gule hatte, gule t-shirts, gule jakkesæt og gule paraplyer. Sidstnævnte lader til at komme til gavn, for de første spredte regndråber laver små mørke pletter på Rådhuspladsens fliser. Noget, der kan blive helt afgørende for første etapes glatte brosten.