Dokumentation: Læs hele Findsens udtalelse om sagen, han kalder »vanvittig«

Lars Findsens blev anholdt i Københavns Lufthavn 8. december og sigtet for at have røbet statshemmeligheder. Forinden var han blevet hjemsendt fra sin chefstilling i Forsvarets Efterretningstjeneste. Lars Findsen nåede at sidde varetægtsfængslet i godt 70 døgn, før landsretten besluttede, at han skulle løslades.