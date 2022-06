Lækket intern mail: Radikal top sender appel til baglandet inden Minkkommisionens beretning

Forud for Minkkommissionens beretning beder den radikale partiledelse nu baglandet om tid til at træffe vigtig beslutning: »Vi er klar over, at der i pressen vil være en forventning om, at særligt vi i Radikale Venstres folketingsgruppe hurtigt meddeler vores syn på kommissionens konklusioner vedrørende regeringen«.