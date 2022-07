Øjenvidner: »Jeg tænker at jeg er ved at dø. Jeg tænker ikke over, om det mon er terror eller banderelateret – jeg tænker kun på mit liv«

Ansatte og gæster, der var til stede i Field’s, da der blev affyret skud, fortæller, at der blev affyret flere skud, og at politiet hurtigt var til stede for at hjælpe.