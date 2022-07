Familien sad og spiste middag, da braget pludselig lød oppe fra 6. sal, hvor den sigtede boede

Den 22-årige mand, der menes at have dræbt tre mennesker og såret syv i Field’s, boede i et pænt og børnevenligt og ikke helt billigt ejendomskompleks på Amager. Selv da beboerne så billeder af ham på nettet, kunne de ikke mindes at have set ham.