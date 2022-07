»Der er en underlig opfattelse af, at psykisk sygdom ikke koster liv«: Kriselinjer råber op efter skyderi i Field's

Hver dag ringer folk med mentale sygdomme eller bare ondt i sjælen til kriserådgivning for at få hjælp. Men alt for ofte forgæves. Ifølge DR gjaldt det også den mistænkte for skyderiet i Field’s.