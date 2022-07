De kritiseres for at brokke sig. Men »når vi bliver anklaget for at tale faget ned, er det, fordi vi fortæller om de vilkår, vi har at arbejde under«

Søgningen til sygeplejerskeuddannelse er styrtdykket i år. Sygeplejerskernes næstforkvinde afviser, at sygeplejerskerne har skræmt de unge ved at tegne et billede af et fag, der er dårligt lønnet og byder på elendige vilkår.