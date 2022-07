»Det er hykleri«: I det øjeblik han og døtrene fik dansk statsborgerskab, smækkede fælden for stjerneforskeren og hans kone

»Hvad gjorde jeg forkert, der gjorde os uønskede det øjeblik, jeg fik et dansk pas? Jeg har brug for en forklaring. Hvem er det designet til at hjælpe? Til at hjælpe mig? Det danske samfund? Til at gøre det mere sikkert? Rigere?«, spørger Chunaram Choudhary, professor i proteinforskning og modtager af EliteForsk-Prisen.