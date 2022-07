Fire ud af fem fædre efterspørger hjælp til farrollen. 25-årige Patrick er en af dem

Patrick Søe-Thomsen kunne godt have brug noget hjælp, da han blev far. Og det er han ikke alene om. Ny undersøgelse viser, at fire ud af fem fædre efterspørger hjælp til farrollen. En mulig løsning kan være at indføre fædregrupper.