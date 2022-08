Plejehjemmet er det første sted, Nabila Saidi efter 16 år i Danmark som flygtning og afvist asylansøger fik mulighed for at arbejde. »Jeg elsker det her sted«, siger hun

Nabila Saidi var børnehjemsbarn i Marokko. I Danmark blev hun purung mor og levede med angsten for at blive udvist. Nu forsørger hun sig selv og sin datter, og det er med dyb glæde, at hun går på arbejde og tager sig af ældre danskere