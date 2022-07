Anden halvleg: Under Rådhuspladsen ligger cykeldanmarks dårlige samvittighed

Men hvis man kigger frem under skyggen på den Netto-gule bøllehat og bevæger sig 10 meter ned ad granittrappen fra asfalten, hvor enkeltstarten gik for godt tre uger siden, så får man det dystre, betonrungende svar på, hvorfor folk – trods festivélo, internationale lovord og indlysende fordele for økonomi og helbred – holder op med at cykle.