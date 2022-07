SF Ungdom: Det er ærgerligt, at det skader vores troværdighed

Der er ikke tale om korruption, ungdomsalliancen Ansvarlig Ungdom har blot samarbejdet med Bryggeriforeningen om at bekæmpe regeringens forslag om at hæve aldersgrænsen for at købe alkohol. SF Ungdom er en del af alliancen, og ungdomspartiets landsformand Alexander Blavnsfeldt siger, at de unge burde have fortalt om støtten.