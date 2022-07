Statsministeriet garanterer: Barbara Bertelsen kommer ikke til at blande sig i afgørende direktør-ansættelse

Statsministeriet afkræfter i et skriftligt svar, at departementschef Barbara Bertelsen kan få indflydelse på, hvem der ansættes som direktør for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og potentielt kunne påvirke hendes egen personalesag.