»Vi har med den voldsomme, påtvungne digitalisering på ​få år skabt et umenneskeligt monster, der lever sit eget liv og hensætter os alle i afmagt«

Politiken har fået en storm af henvendelser fra læsere efter rækken af artikler om digitalt udsatte danskere. Sammenfattende udtrykker de frustration over, at velfærdsstaten har udstødt så mange borgere, og de er taknemmelige for, at samfundsdebatten langt om længe bliver rejst. Her er et lille udpluk.