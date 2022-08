»Jeg arbejder, fordi jeg ikke gider sidde hjemme og have ondt af, at jeg er syg«

Egentlig er jeg uddannet inden for køkkenbranchen, men desværre blev jeg syg. Jeg ville ikke på førtidspension, så jeg prøvede forskellige arbejdspladser for at finde et flexjob. Da jeg startede her i Rema 1000 på Bryggen, var det bare lige mig. Det havde jeg ikke set komme. Men jeg blev bare så glad for det, fordi jeg har gode kollegaer og ekstremt søde kunder. Det er især kunderne, der giver mig arbejdsglæde.

