SF's it-ordfører: Det er jo fuldstændig med overlæg, at man har gjort det så besværligt at blive undtaget for det digitale

Drister du dig til at fremhæve de negative konsekvenser ved digitaliseringen, bliver du sat i bås som en maskinstormende sølvpapirshat. SF’s Lisbeth Bech-Nielsen leder, indtil videre forgæves, efter et udvalgslokale på Christiansborg, hvor lavstatusordførerne for digitalisering kan mødes.