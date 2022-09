Hjemvendt fra Grønland: »Ved lønningsdag kunne man se, at der kom flere sager om overgreb ind«

Den danske senioranklager Lene Hjorth har tilbragt seks måneder i Grønland for at opbygge en ny sektion, der skal sikre bedre efterforskning af sager om seksuelle overgreb på børn. Her kom sagerne tættere på, end hun var vant til.