Pludselig kunne hun genkende et ansigt eller en stemme. Og så vidste hun, at netop det grønlandske barn havde været udsat for et overgreb

Den danske senioranklager Lene Hjorth har tilbragt seks måneder i Grønland for at opbygge en ny sektion, der skal sikre bedre efterforskning af sager om seksuelle overgreb på børn. Her kom sagerne tættere på, end hun var vant til.