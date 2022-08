Teenagere rykker i stigende grad ind på plejehjem

Maja er 17. Og ansat på plejehjemmet Fænøsundvænget i Middelfart. Hendes opgave er at hygge om de ældre. Politikere og plejehjemsledere håber, at unge som Maja, der snuser til sosu-faget, vil få lyst til at uddanne sig. For om bare otte år vil Danmark mangle op mod 16.000 sosu-ansatte. Men faget har et imageproblem.