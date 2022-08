Ismail sover i en bil foran Kærshovedgård for at tage sig af sine udviste forældre

Det syriske ægtepar er udvist af Danmark og anbragt på udrejsecenter, selv om læger siger, at det er uansvarligt. Dansk Flygtningehjælp har klaget over, at parret overhovedet opholder sig i centret. Sønnen, den 43-årige Ismail, passer nu forældrene i døgndrift fra sin Toyota.