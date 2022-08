Radikal advarer: Regering med os kan også blive magtfuldkommen

Ifølge den radikale folketingskandidat Ruben Kidde er det naivt at tro, at en regering sikres mod magtfuldkommenhed, fordi flere partier er med. Det så vi ifølge ham, senest R var i regering. Han taler derfor for en form for kommende kontrolorgan. Ordfører er ikke afvisende.