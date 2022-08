Regeringens plan skulle gøre Danmark uafhængig af gas fra Rusland. Men så eksploderede prisen på alting

Råvarepriser er eksploderet. Entreprenørerne tager dobbelt pris for at grave rør ned. Det er tæt på umuligt at skaffe en svejser. Fjernvarmeeksperter kalder regeringens plan om at udrulle fjernvarme inden 2028 for urealistisk.