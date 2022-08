Professor har aldrig oplevet noget lignende: Stor undersøgelse afdækker massiv mobning og hån i folkekirken

Eksperter peger på, at et af de store problemer bunder i, at de fleste ansatte i folkekirken - på nær præsterne - er ledet af landets godt 1.600 menighedsråd, der beskrives som »folkevalgte amatører« uden de nødvendlige ledelsesmæssige kompetencer. Billedet er fra menighedsrådsvalget i 2016.