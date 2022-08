Over halvdelen af dem, der stemte på Venstre i 2019, foretrækker nu Søren Pape som statsminister

K-ordfører ser ny måling som »kæmpe tillidserklæring«. I et skriftligt svar skriver V-ordfører, at Søren Papes popularitet skyldes, at han har været partiformand længere end Jakob Ellemann-Jensen.