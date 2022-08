Etisk Råds formand ærgrer og undrer sig over, hvad han kalder regeringens juridiske kønsskifte-»spidsfindigheder«

Ifølge formanden for Det Etiske Råd springer regeringen en nødvendig etisk debat over, når den begrunder sit forslag om at tillade børn helt ned til nul år et juridisk kønsskifte med juridiske argumenter. Indenrigsministeren diskuterer gerne etikken i at lade små børn ændre cpr-nummer, siger han. Og han er også indstillet på at drøfte aldersgrænsen.