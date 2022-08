Topterrorist bag planer mod Jyllands-Posten er genopstået fra de døde

Den pakistanske terrorist Sajid Mir stod bag et blodigt angreb i Mumbai i 2008 og planerne om en massakre på Jyllands-Posten året efter. For nylig blev han pludselig anholdt og dømt for terrorfinansiering ved en pakistansk domstol. Eksperter mener dog, at anholdelsen blot er en symbolsk handling.