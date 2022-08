Politiken bombarderet med skrækeksempler: De er bange, dumper MitID-prøven og tæt på at bryde ud i gråd

Politikens journalist Jakob Sorgenfri Kjær har modtaget hundredvis af henvendelser fra it-udsatte medborgere, pårørende og dem, der nægter at underlægge sig de digitale krav. Følelser af magtesløshed, fremmedgørelse og mindreværd går igen. Her er et udpluk.