Længere korrespondance om 'Scandinavian Star' er overraskende læsning

Søfartsstyrelsen ville ikke have centrale personer til at vidne i Sø- og Handelsretten i 1992 om styrelsens manglende kontrol af de alvorlige sikkerhedsproblemer på ’Scandinavian Star’, hvor en påsat brand i 1990 kostede 159 livet. Det fremgår af interne dokumenter, som Politiken er i besiddelse af. Derfor blev flere personer aldrig afhørt under retsopgøret i 1992 mod blandt andre reder Henrik Johansen, der blev dømt for at være ansvarlig for de elendige sikkerhedsforhold på skibet. I denne uge fastslog en juridisk undersøgelse, at Søfartsstyrelsen dengang var forpligtet til en havnestatskontrol af skibet, inden det blev sat i rutefart. Det skete ikke.