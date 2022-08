»Symbollovgivning«: Regeringens nye bandestraf er strafbar i forvejen

Med ny bandepakke vil regeringen indføre en selvstændig straf for at involvere unge i kriminalitet. Forslaget kritiseres for at være symbolsk og allerede dækket af loven. Et andet forslag om at tilbyde unge lommepengejob for at trække dem væk fra banderne møder ros – hvis altså pengene følger med.