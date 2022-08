Rektorens oprør mod det 'administrative monster'

Fra næste år skal storbyernes elever fordeles på forskellige gymnasier efter deres forældres indkomst. Det handler ikke bare om, at velhaverne i Nordsjælland må afgive pladser på deres gymnasier til elever fra mindre kår. Det handler også om Vestegnen, og på middelklassens spraglede gymnasium i Greve er rektor Mette Trangbæk trådt frem som en af aftalens mest vedholdende kritikere. Hun kalder den et »administrativt monster«, som ingen forstår, og som kan føre til »hvid flugt« fra hendes gymnasium. Her ligger paradokset. Hele planen med aftalen er, at den skal animere hvide danske elever til ikke at flygte fra deres lokale gymnasier, fordi der er kommet for mange brune danske elever. Der er også budt op til valgkamp. Blå blok har lovet at rulle aftalen tilbage, hvis de vinder.