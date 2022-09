Mattias Tesfaye besøger Københavns mest utrygge bydel

»Du kan godt lige komme hen og hilse på et af dine medlemmer«, råber han til justitsministeren. Han har været socialdemokrat siden 1958, siger han og holder hånden op for øjnene for at skygge for formiddagssolen. Mattias Tesfaye hilser og fortæller, at han netop har lavet et interview om utryghed i København. Og her i Husum er allerflest utrygge, viser en undersøgelse, som Københavns Kommune har lavet.