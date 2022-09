»Skal de så bo på pænt hotel alle sammen?«: Milliardbeløb til ukrainske flygtninge vækker forundring

Regeringen foreslår i sit finanslovsudspil at sætte 3 milliarder kroner at til modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Men tal viser, at indvandringen er stagneret. Det får både nødhjælpsorganisation og en bred skare af Folketingets partier til at undre sig. Udviklingsministeren forsvarer prioriteringen.