»De unge spørger: Hvad er samtykke for noget? Hvordan giver jeg det?«

Politikerne bag samtykkeloven fejrede forleden, at det var to år siden, de blev enige om loven. Siden er både anmeldelser, sigtelser og domme steget voldsomt. Men kulturændringen skal hjælpes på vej. For mange er stadig i tvivl om, hvad samtykke går ud på.