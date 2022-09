Frederiksbergs borgmester varsler skattestigninger: »Jeg forstår godt, hvis folk er skuffede«

Det bliver nødvendigt at hæve skatten på Frederiksberg, meddeler borgmesteren, der for under et år siden gik til valg på at holde skatten i ro. Han peger på uforudsete udgifter på grund af krigen Ukraine og udligningsreform.